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Транспорт / Инфраструктура

500 млн рублей получит на дороги Псковская область из резервного фонда Правительства РФ

5 июля 2021 года, 11:58

Из резервного фонда Правительства РФ Псковской области выделены 500 млн рублей на дорожную деятельность. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

500 млн рублей получит на дороги Псковская область из резервного фонда Правительства РФ

Фото Андрея Степанова

Деньги на ремонт дорог выделены 84 субъектам федерации. В сумме в регионы будет направлено 30 млрд рублей, на которые не менее 2 тыс. километров дорог должны быть приведены в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

В Псковской области на выделенные средства планируется отремонтировать порядка 300 километров дорог. Региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в настоящее время определяет перечень объектов.

В список объектов планируется включить улицу Коммунальную в Пскове и дорогу Шимск — Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе. Их ремонт должен был состоятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Теперь средства нацпроекта будут перераспределены на другие объекты. 

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