Более 87 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

В Псковской области первую прививку от коронавируса сделали уже 87 тыс. 265 человек. Второй компонент вакцины получили 63 тыс. 405 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки, 4 июля, первую прививку сделал 671 человек. Полностью завершили вакцинацию в этот день 155 псковичей.

Михаил Ведерников отметил, что вакцина, поступившая в Псковскую область, на данный момент израсходована на 90,9%.

Ранее губернатор сообщил о том, что в регион в ближайшее время придёт около 800 доз препарата «КовиВак».