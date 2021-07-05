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Общество / Здоровье

Более 87 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

5 июля 2021 года, 10:40

В Псковской области первую прививку от коронавируса сделали уже 87 тыс. 265 человек. Второй компонент вакцины получили 63 тыс. 405 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки, 4 июля, первую прививку сделал 671 человек. Полностью завершили вакцинацию в этот день 155 псковичей.

Михаил Ведерников отметил, что вакцина, поступившая в Псковскую область, на данный момент израсходована на 90,9%.

Ранее губернатор сообщил о том, что в регион в ближайшее время придёт около 800 доз препарата «КовиВак».

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Комментарии

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Бабулечка
12:09 05.07.2021

Много интересного можно услышать о ковидистории, вакцинах, тестах , политике из интервью от 28 июня 2021 года , в интернете ,и называется - Доктор медицинских наук А.А.Редько в гостях у Товарища Краснова.

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