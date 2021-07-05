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Общество / Здоровье

За сутки коронавирус выявили у 140 жителей Псковской области

5 июля 2021 года, 10:00

За минувшие сутки, 4 июля, в Псковской области коронавирус выявили у 140 жителей, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, в Пскове зафиксировали 24 новых случая заболевания (всего 14 тыс. 661), в Дедовичском районе - 21 (всего 861), в Псковском — 18 (всего 3 тыс. 359), в Пушкиногорском — 13 (всего 433), в Стругокрасненском — 12 (всего 452), в Себежском — девять (всего 642). По семь человек заразились в Невельском (всего 1 тыс. 543), Пустошкинском (всего 402), Бежаницком (всего 389) районах, пять — в Усвятском районе (всего 253), четыре — в Порховском (всего 1 тыс. 242). По три новых инфицированных выявили в Островском (всего 1 тыс. 976), Гдовском (всего 647), Пыталовском (всего 508) районах, два — в Печорском (всего 740), по одному — в Плюсском (всего 619) и Палкинском (всего 427) районах.

Михаил Ведерников отметил, что новых очагов коронавируса в Псковской области нет. При этом он обратил внимание на то, что заражения происходят бытовым контактным путём. «Динамика распространения заболевания на неделе выросла более чем на 30%», - подчеркнул губернатор.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 40 тыс. 411 человек, выздоровели 33 тыс. 594, в том числе 37 пациентов в связи с излечением были выписаны 4 июля. Умер от коронавируса 481 человек.

4 июля в регионе лаборатории провели 898 тестов на коронавирус, всего уже выполнены 424 тыс. 366 исследований.

«Берегите себя и своих близких, записывайтесь на вакцинацию», - призвал Михаил Ведерников. 

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