Ролик о Полистовском заповеднике получил приз конкурса «Nespresso Talents 2021»

По его словам, цель конкурса – вдохновить молодых кинематографистов на позитивную трансформацию окружающего мира. «Этот ролик с задачей точно справился. Отличная задумка и талантливая реализация. Будем вместе беречь нашу природу!», - отметил Михаил Ведерников.