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Общество

Ролик о Полистовском заповеднике получил приз конкурса «Nespresso Talents 2021»

4 июля 2021 года, 18:12

Ролик о Полистовском заповеднике авторства Дианы Бартеневой получил специальный приз конкурса «Nespresso Talents 2021», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.


Ролик о Полистовском заповеднике получил приз конкурса «Nespresso Talents 2021»

По его словам, цель конкурса – вдохновить молодых кинематографистов на позитивную трансформацию окружающего мира. «Этот ролик с задачей точно справился. Отличная задумка и талантливая реализация. Будем вместе беречь нашу природу!», - отметил Михаил Ведерников.

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