К акции «Зелёная область» присоединились малыши

«Прекрасно, когда дети учатся любить свой город и внимательно относиться к природе: ухаживать за деревьями и цветами, подкармливать птиц, заботиться о животных. Как-то наблюдал картину в центре города, как совсем маленький ребёнок, который вместе с мамой ждал на остановке автобус, без чьей-либо подсказки стал собирать валяющиеся вокруг фантики и выбрасывать в урну. Этот взрослый поступок малыша покорил меня», - отметил Михаил Ведерников и поблагодарил родителей ребенка за такое воспитание.

Глава региона также выразил уверенность, что эта акция надолго останется в памяти ребят. «Через много лет, приходя сюда, они с радостью будут видеть свои деревья, которые станут украшением города», - заметил он.