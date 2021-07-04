Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

К акции «Зелёная область» присоединились малыши

4 июля 2021 года, 16:45

К акции «Зелёная область» присоединились малыши, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, воспитанники псковского детского сада №41 вместе с педагогами и представителями профсоюзной организации высадили 30 ёлочек.


К акции «Зелёная область» присоединились малыши

«Прекрасно, когда дети учатся любить свой город и внимательно относиться к природе: ухаживать за деревьями и цветами, подкармливать птиц, заботиться о животных. Как-то наблюдал картину в центре города, как совсем маленький ребёнок, который вместе с мамой ждал на остановке автобус, без чьей-либо подсказки стал собирать валяющиеся вокруг фантики и выбрасывать в урну. Этот взрослый поступок малыша покорил меня», - отметил Михаил Ведерников и поблагодарил родителей ребенка за такое воспитание.

Глава региона также выразил уверенность, что эта акция надолго останется в памяти ребят. «Через много лет, приходя сюда, они с радостью будут видеть свои деревья, которые станут украшением города», - заметил он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ролик о Полистовском заповеднике получил приз конкурса «Nespresso Talents 2021»
О задачах масштабного проекта «Летний университет» рассказала замминистра науки
Дмитрий Мезенцев: Мы не можем соглашаться с тем, что нашу историю пытаются зачеркнуть
Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове пройдет на уличных площадках
Владельцы пострадавших от урагана домов в Псковской области получат компенсацию стоимости ремонта
Порядка 800 доз «Ковивака» завезут в Псковскую область
Михаил Ведерников: Чем выше доля привившихся, тем больше жизней будет спасено
Динамика распространения коронавируса в Псковской области держится на крайне высоком уровне
Михаил Ведерников - участникам Кургана Дружбы: Мы должны с особым вниманием относиться к тому, что нас объединяет

Комментарии

Авторизация
No comments
Из потерпевших в виноватые

Общество
1 июля 16:56

Из потерпевших в виноватые

Полиция ищет тех, кто разукрасил машину псковича за громкую музыку ночью
За вывеской

Общество
29 июня 16:20

За вывеской

Власти и предприниматели Пскова обсудили проблемы внедрения дизайн-кода
Укололся и пошёл

Общество / Здоровье
29 июня 11:18

Укололся и пошёл

Что происходит на мобильных пунктах вакцинации в Пскове?