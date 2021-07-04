Дмитрий Мезенцев: Мы не можем соглашаться с тем, что нашу историю пытаются зачеркнуть

«В 62-й раз неравнодушные искренние люди встречаются в Псковской области на Кургане Дружбы, чтобы поклониться памяти партизану Великой Отечественной, солдату Красной армии, принесшему мир на земли Советского союза и внесшему особый вклад в освобождение Европы от фашизма», - отметил, обращаясь к участникам встречи на Кургане Дружбы, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что у сегодняшней встречи собой смысл, потому что «удивительным образом через 76 лет после Великой Победы мы слышим претензии тем людям, которых нет с нами, за то, что они не так воевали, не так освобождали, нет так помогали тем народам, которые под пятой гитлеризма оказались в очень сложном положении». «И солдат Красной Армии им помог», - подчеркнул он.

Однако, по словам Дмитрия Мезенцева, сегодня в ряде стран Европы с парламентских трибун высказываются «претензии к тем, кого с нами нет и претензии к нам, ныне живущим, за то, что мы очень много говорим о войне». «А как же нам поступать иначе, когда нашу историю, значение подвига старших поколений пытаются зачеркнуть. Мы не можем с этим согласиться, мы не будем с этим соглашаться», - отметил он.

По его словам, важно, что «люди, которым только завтра предстоит вступать во взрослую жизнь, в большинстве своем понимают масштаб подвига отцов, масштаб героизма , глубину душевного борения солдата, который шел на смерть, не отступал не трусил и не готов был сдаться».

«Мы говорим о войне высокими словами. Мы говорим на митингах, на встречах с молодежью. Мы вглядываемся в лица ветеранов. Мы обязаны как можно больше и чаще встречаться с ними, слушать их, прислушиваться, вглядываться в их лица и вместе с ними возвращаться к тому, что они пережили. Мы должны думать о том, как бы поступили мы», - отметил Дмитрий Мезенцев. И выразил надежду, что « у молодежи хватит душевного подъема, сердечной теплоты, встречаясь с ветеранами не обидеть их невольно, проявить интерес - не потому, что сказали педагоги, а потому что это часть нашей единой истории».

«Мы обязаны помнить и мы помним», - отметил он.