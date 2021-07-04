Михаил Ведерников - участникам Кургана Дружбы: Мы должны с особым вниманием относиться к тому, что нас объединяет

«Зная обо всех вызовах современности, мы должны с особым вниманием относиться к тому, что нас объединяет. Это гарантия мира, стабильности и процветания. Наш общий долг перед ушедшими и будущими поколениями», - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к участникам международной трехсторонней встречи на Кургане Дружбы.

Традиционное мероприятие состоялось с соблюдением эпидемических ограничений, в нем приняли участие официальные делегации соседних стран. Приветственный адрес губернатора собравшимся зачитала его первый заместитель Вера Емельянова. В нем Михаил Ведерников основное внимание уделил тем, кто защищал свободу Родины. «Уходят из жизни наши ветераны. Те великие люди, которые непосредственно бились с врагом в лесах России, Белоруссии, Латвии, чьи имена и подвиги изучаются в школах, кто навеки стал символом яростного сопротивления и личной отваги. Сегодня все они становятся историей. На нас с вами, как на наследниках, лежит большая ответственность. Нам предстоит сохранить устоявшиеся традиции, защитить историческую память и, конечно, передать Вечный огонь нашим потомкам. Именно поэтому мы планировали сделать Курган Дружбы местом встречи поколений», — отметил глава региона. Он также высказал сожаление о том, что уже второй год мероприятие проходит в усеченном формате из-за эпидемиологической обстановки.

В то же время, он отметил, что «вопреки всем трудностям в эти два года на небывалый уровень поднялось сотрудничество Псковской области и Республики Беларусь» - практически каждое наше крупное молодежное мероприятие проходит с участием белорусских делегаций. В качестве примера губернатор привел патриотический форум «Мы помним», региональный этап крупнейшего образовательного летнего форума России «Территория смыслов».

Глава региона также отметил, что с прошлого года в рамках проекта «Без срока давности» выпущены совместные научные работы и созданы общедоступные информационные ресурсы, посвященные истории фашистской оккупации.

Курган Дружбы — памятник героизму и невероятному мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые совместными усилиями сражались против фашистских войск. Он представляет собой искусственно созданный холм, насыпанный на территории тогда существующего СССР. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с тех мест, где погибли или имеются захоронения бойцов и партизан Советской Красной Армии. К наивысшей точке холма ведут ступени из камня, которые стали продолжением нескольких аллей с трех сторон: кленовой — Российской аллеей, липовой — Латвийской и березовой — Белорусской.