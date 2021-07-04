За сутки первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более тысячи псковичей

По данным на 3 июля, 1 018 псковичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Вторым компонентом вакцинировался еще 101 человек.

Общее количество вакцинированных первым компонентом составило 86 594 человека, вторым – 63 250 человек. На сегодня использовано 90,2% поступившей вакцины.

«Напоминаю, что пункты вакцинации работают без выходных», - отметил Михаил Ведерников. Глава региона также попросил сообщать ему в случаях, если будут сложности записи на прививку.