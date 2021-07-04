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Общество

139 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Псковской области

4 июля 2021 года, 10:36

139 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в минувшие сутки в Псковской области, сообщает губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Динамика распространения коронавируса в Псковской области продолжает расти. За месяц ежесуточное число новых случаев утроилось», - пояснил глава региона.

Также, по данным на 3 июля, выздоровело 24 человека и скончалось два человека.

Всего с начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 40 271 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 33 557 человек, скончалось 476. Всего проведено 423 468 исследований на ковид.

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Комментарии

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Бабулечка
11:57 04.07.2021

Вакцинация увеличилась в пять раз, соответственно увеличилась заболеваемость в несколько раз.

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