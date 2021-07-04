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Общество

«Курган Дружбы» проходит в Себежском районе

4 июля 2021 года, 10:20

62-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» проходит в Себежском районе 4 июля, сообщает Псковское агентство информации.

У часовни Сергия Радонежского состоялась заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Также в программе мероприятия — митинг, передача факела на белорусскую сторону и общее трёхстороннее исполнение песен военных лет. После этого участники церемонии передадут друг другу цветы и состоится и церемония возложения цветов к памятнику Герою Великой Отечественной войны Марии Пынто.

Массовые мероприятия с участием зрителей на Кургане Дружбы отменены из-за коронавируса.

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