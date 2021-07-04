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Спорт

Команда Псковской области завоевала 25 медалей на Межрегиональном спортивном фестивале Северо-Запада

4 июля 2021 года, 08:16

Команда спортсменов из Псковской области завоевала 25 медалей на Межрегиональном спортивном фестивале Северо-Запада России среди лиц с ограничениями по здоровью, который прошел в городе Сыктывкар Республики Коми. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Итог выступления псковских спортсменов: 11 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Также псковичи заняли первое общекомандное место в настольных спортивных играх.

В состав команды вошли: Ольга Огинская, Владимир Петров, Александр Трофимов, Дарья Матвеева, Эдуард Барканов, тренер команды Александр Луговцев, руководитель команды Алена Инковская и представитель команды Оксана Рудакова.

За медали боролись представители всех 11 регионов СЗФО. Команды соревновались в шести дисциплинах: дартс, пулевая стрельба, легкая атлетика, пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное ориентирование, бочче и настольные спортивных играх народов мира.

«Впереди – всероссийский фестиваль «Пара-Крым», где наша команда снова представит Псковскую область. Желаю нашим спортсменам новых побед», - отметил губернатор.

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