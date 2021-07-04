Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове пройдет на уличных площадках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что с 22 по 24 июля в Пскове пройдет фестиваль «Западные ворота». В трехдневной программе фестиваля — более 50 киносеансов, встречи с известными актерами, режиссерами и продюсерами.

«Мы рассчитываем, что к этому времени эпидситуация улучшится, но заранее планируем использовать только уличные площадки, где риски намного ниже», - отметил он.

Кроме того, глава региона напомнил, что допуск зрителей будет только при условии сертификата о прививке или справки о наличии антител. «Если заняться этим вопросом буквально сегодня, то ещё можно успеть. Фестиваль обещает быть очень интересным, и он стоит потраченных усилий», - отметил глава региона.