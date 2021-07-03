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Спорт

Дан старт чемпионату Псковской области по футболу

3 июля 2021 года, 15:53

3 июля дан старт чемпионату Псковской области по футболу. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на областную Федерацию футбола, чемпионат продлится до 15 августа.

В играх примут участие команды из Пскова, Великих Лук, Локни, Острова, Порхова, Опочки, Новосокольников, Себежа, Невеля, Новоржева, Пыталово, Дно, Бежаниц, Гдова.

Сегодня играют «Интер» (Псков) – ФК «Псков», «Факел – Синие Стрелы» (Псковский район) – «Стрела» (Псков), «Экспресс» (Великие Луки) – «Стрела» (Локня), «Остров-670» (Остров) – «Шелонь» (Порхов).

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