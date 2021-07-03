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Общество

Митрополит Тихон призвал псковичей пройти вакцинацию от коронавируса

3 июля 2021 года, 14:30

Митрополит Псковский и Порховский Тихон призвал жителей Псковской области пройти вакцинацию от коронавируса. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом владыка заявил в своем обращении к псковской пастве.

По словам митрополита, в настоящее время в России фиксируется самая высокая смертность от коронавируса. «За прошедшую неделю среди моих друзей и знакомых умерло четыре человека от последствий ковида и от острого состояния, связанного с этой болезнью», – отметил он.

Митрополит Тихон добавил, что болезнь опасна не только летальными исходами, но и тяжелыми осложнениями. И защитить себя от нее можно только с помощью вакцины. Он отметил, что сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник V».

Тихон также привел пример из истории, когда оспа была приостановлена вакцинацией, в том числе и в России. «Екатерина II была одним из инициаторов вакцинации ещё в XVIII веке, так и сегодня ничто эту болезнь не остановит, кроме вакцинации», – подчеркнул митрополит.

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