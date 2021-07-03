Полицейские выявили факты курения кальянов в четырех заведениях Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

На этой неделе полицейские и представители администрации Псковской области зафиксировали нарушение требований указа губернатора о соблюдении противоэпидемиологических мер. В частности, была выявлена работа четырех кальянных заведений, где стражи порядка зафиксировали факт курения кальянов.

Все организаторы незаконного досуга, а также некоторые посетители будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.