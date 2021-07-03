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Происшествия

Полицейские выявили факты курения кальянов в четырех заведениях Пскова

3 июля 2021 года, 13:44

Полицейские выявили факты курения кальянов в четырех заведениях Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.


Полицейские выявили факты курения кальянов в четырех заведениях Пскова

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

На этой неделе полицейские и представители администрации Псковской области зафиксировали нарушение требований указа губернатора о соблюдении противоэпидемиологических мер. В частности, была выявлена работа четырех кальянных заведений, где стражи порядка зафиксировали факт курения кальянов.

Все организаторы незаконного досуга, а также некоторые посетители будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

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