Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Михаил Ведерников: Чем выше доля привившихся, тем больше жизней будет спасено

4 июля 2021 года, 12:55

«Чем выше доля привившихся, тем больше жизней будет спасено», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, это подтверждают страны, которые уже вышли на показатель в 60 и более процентов вакцинированного взрослого населения. «Например, Канада, где на 40 млн человек в сутки регистрируется порядка 600 новых случаев. У нас, напомню, более 20 тысяч. Также это Израиль, Исландия, Великобритания. Или Сан-Марино, государство с 34-мя тысячами населения, которое полностью привилось нашим «Спутником» и не болеет ковидом вообще», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил прошедших вакцинацию псковичей. И отметил, что за прошедшую неделю удалось многократно нарастить темпы прививочной кампании. «От суточных цифр в 400-450 привившихся мы перешли к стабильному результату в более чем 2 тысячи. Такую динамику нужно поддерживать и дальше, пока не снизится до минимума число пациентов, которые переносят заболевание в тяжёлых формах», - подчеркнул он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ролик о Полистовском заповеднике получил приз конкурса «Nespresso Talents 2021»
К акции «Зелёная область» присоединились малыши
О задачах масштабного проекта «Летний университет» рассказала замминистра науки
Дмитрий Мезенцев: Мы не можем соглашаться с тем, что нашу историю пытаются зачеркнуть
Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове пройдет на уличных площадках
Владельцы пострадавших от урагана домов в Псковской области получат компенсацию стоимости ремонта
Порядка 800 доз «Ковивака» завезут в Псковскую область
Динамика распространения коронавируса в Псковской области держится на крайне высоком уровне
Михаил Ведерников - участникам Кургана Дружбы: Мы должны с особым вниманием относиться к тому, что нас объединяет

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
14:17 04.07.2021

В нашем доме привилась женщина и кашляет днём и ночью около месяца, плохо себя чувствует. А сколько уколотых в инфекционках никто честно не расскажет. "Здоровому человеку прививка не нужна, больному -опасна". Но у многих работающих отняли выбор, их загнали на страшный укол постановлением Нестерука, где ни слова об уголовной ответственности чиновников в случае побочек, каких множество.

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Из потерпевших в виноватые

Общество
1 июля 16:56

Из потерпевших в виноватые

Полиция ищет тех, кто разукрасил машину псковича за громкую музыку ночью
За вывеской

Общество
29 июня 16:20

За вывеской

Власти и предприниматели Пскова обсудили проблемы внедрения дизайн-кода
Укололся и пошёл

Общество / Здоровье
29 июня 11:18

Укололся и пошёл

Что происходит на мобильных пунктах вакцинации в Пскове?