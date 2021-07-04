Михаил Ведерников: Чем выше доля привившихся, тем больше жизней будет спасено

«Чем выше доля привившихся, тем больше жизней будет спасено», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, это подтверждают страны, которые уже вышли на показатель в 60 и более процентов вакцинированного взрослого населения. «Например, Канада, где на 40 млн человек в сутки регистрируется порядка 600 новых случаев. У нас, напомню, более 20 тысяч. Также это Израиль, Исландия, Великобритания. Или Сан-Марино, государство с 34-мя тысячами населения, которое полностью привилось нашим «Спутником» и не болеет ковидом вообще», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил прошедших вакцинацию псковичей. И отметил, что за прошедшую неделю удалось многократно нарастить темпы прививочной кампании. «От суточных цифр в 400-450 привившихся мы перешли к стабильному результату в более чем 2 тысячи. Такую динамику нужно поддерживать и дальше, пока не снизится до минимума число пациентов, которые переносят заболевание в тяжёлых формах», - подчеркнул он.