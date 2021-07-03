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Общество

Еще 135 жителей Псковской области заразилось коронавирусной инфекцией

3 июля 2021 года, 12:24

Еще 135 жителей Псковской области заразилось коронавирусной инфекцией, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Двое заболевших скончалось. Также за минувшие сутки зарегистрировано 97 пациентов, выздоровевших от заболевания.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 40132 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 33533 человека, умерло - 476. Проведено 422083 исследований на коронавирус.

Статистика заболеваемости по районам Псковской области следующая: Псков – 14569,Великие Луки – 6612, Бежаницкий район — 381, Великолукский район – 889, Гдовский район – 644, Дедовичский район – 840, Дновский район — 330, Красногородский район – 252,Куньинский район – 356, Локнянский район — 284, Невельский район – 1518, Новоржевский район – 501, Новосокольнический район – 1030, Опочецкий район – 947, Островский район – 1973, Палкинский район – 426, Печорский район – 738, Плюсский район – 618, Порховский район – 1231, Псковский район – 3328, Пустошкинский район – 393, Пушкиногорский район — 418, Пыталовский район – 505, Себежский район – 632, Струго-Красненский район – 431, Усвятский район – 240.

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