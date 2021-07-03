В Псковской области стартовало ралли «900 озер»

3 июля в Псковской области проходит ралли «900 озер» - 9-й этап Кубка России и 6 этап чемпиона в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в штабе ралли, гонка стартовала в Опочке. На старт вышли 37 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Челябинска, Калининграда, Перми, Нижнего Новгорода, Ярославля, Петрозаводска, Комсомольска-на-Амуре.



Первый экипаж ушел на трассу в 10:00. Общая протяженность – 278,45 км, из них 83,52 км – скоростные участки. На первом скоростном участке четыре экипажа вылетели с трассы, гонщики не пострадали.

