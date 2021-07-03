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Спорт

В Псковской области стартовало ралли «900 озер»

3 июля 2021 года, 11:43

3 июля в Псковской области проходит ралли «900 озер» - 9-й этап Кубка России и 6 этап чемпиона в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в штабе ралли, гонка стартовала в Опочке. На старт вышли 37 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Челябинска, Калининграда, Перми, Нижнего Новгорода, Ярославля, Петрозаводска, Комсомольска-на-Амуре.


В Псковской области стартовало ралли «900 озер»

Фото faspo.pskov.ru

Первый экипаж ушел на трассу в 10:00. Общая протяженность – 278,45 км, из них 83,52 км – скоростные участки. На первом скоростном участке четыре экипажа вылетели с трассы, гонщики не пострадали.


В Псковской области стартовало ралли «900 озер»

Фото faspo.pskov.ru

Финиш также состоится в Опочке, расчетное время прибытия первого экипажа - 19:00. Вечером состоится церемония награждения.

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