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Общество

Александр Котов поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником

3 июля 2021 года, 11:22

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения с профессиональным праздником и 85-летием со дня образования ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

3 июля 1936 года приказом народного комиссара внутренних дел СССР было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции. На ведомство были возложены задачи борьбы с авариями и «хищническим использованием транспорта», «наблюдение за подготовкой и воспитанием водительских кадров» и «количественный и качественный учёт автопарка». «По сути, функции Госавтоинспекции за прошедшие десятилетия не изменились, но условия их выполнения из-за возросшей интенсивности дорожного движения и высокого уровня автомобилизации стали куда более напряжёнными»,- отметил Александр Котов.

По его словам, работа автоинспектора сопряжена с огромной ответственностью: обеспечить порядок на дорогах – значит, сохранить жизнь и здоровье водителей и пешеходов. «Конечно, добиться снижения аварийности только силами Госавтоинспекции невозможно – для того, чтобы наши дороги стали по-настоящему безопасными, нужны скоординированные усилия государства, общественных институтов и самих граждан. Мы идём в этом направлении, и, я очень надеюсь, что работы по фиксированию дорожно-транспортных происшествий у сотрудников ГИБДД с каждым годом будет становиться всё меньше, а взаимного уважения всех без исключения участников дорожного движения – больше», - подчеркнул спикер областного Собрания.

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