В России отмечается День работников Госавтоинспекции

Профессиональный праздник учрежден приказом министра внутренних дел РФ от 3 июля 2009 года "Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Как сообщает ТАСС, служба была образована в 1936 году Советом народных комиссаров СССР для надзора за дорожным движением. Главными задачами, поставленными перед новой структурой, стали борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, а также наблюдение за подготовкой водительских кадров и учет автопарка.

После воссоздания в 1967 году МВД СССР ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, а в июне 1998 года указом президента РФ ГАИ была реорганизована в ГИБДД.

Госавтоинспекции, одной из самых многочисленных и заметных служб в системе органов внутренних дел, придается особое значение. Как отмечают сами сотрудники, эта служба, которая все время на виду, самым непосредственным образом контактирует с большей частью населения.