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Общество

Михаил Ведерников: Благодаря потребкооперации труднодоступные населенные пункты обеспечены всем необходимым

3 июля 2021 года, 10:40

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации региона со 155-летием кооперации региона и 190-летием со дня образования потребкооперации России, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Сегодня потребительская кооперация Псковской области представлена во всех муниципалитетах и объединяет 15 районных сообществ, 30 потребительских обществ, а также областное общество «Кооператор» и кооперативный техникум. В организациях трудятся более 3,5 тысяч людей, которые отдают все свои силы, таланты и мастерство на развитие этой структуры», - говорится в поздравлении.

Глава региона также отметил, что организации Псковского Облпотребсоюза являются основными, кто обеспечивает товарами сельское население, а в некоторых населенных пунктах и единственными. За 2020 вы обслужили более 315 тысяч человек, из них 170 тысяч — это жители деревень и посёлков. «Благодаря вам в самых труднодоступных населённых пунктах открываются магазины, доставляются продукты и товары первой необходимости, сохраняя жизнь в отдалённых деревнях и сёлах. Вы активно развиваете розничную торговлю, ведёте работу в сфере производства, заготовки, обучаете молодые кадры — это заслуживает самого искреннего уважения и признательности», - заметил Михаил Ведерников.

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