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Общество

Динамика распространения коронавируса в Псковской области держится на крайне высоком уровне

4 июля 2021 года, 12:51

Динамика распространения коронавируса в Псковской области держится на крайне высоком уровне. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, тревожных сигналов много. «Волна заболевания нарастает с каждым днём, и у нас нет оснований полагать, что в ближайшие недели ситуация изменится в лучшую сторону. Впервые с момента запуска Псковской областной инфекционной больницы у нас появилась необходимость расширения реанимационного коечного фонда – в инфекционке добавили ещё 16 коек. Также в целом по стране за последние дни несколько раз обновлялись антирекорды смертности. Каждые сутки ковид забирает жизни более 600 человек, что в два раза превышает показатели смертности начала месяца», - рассказал губернатор.

Глава региона также сослался на мнение экспертов, что ковид никуда не исчезнет, и будет наносить такие удары каждый сезон. «Ситуация очень напряжённая, и переломить её можно только одним способом – продолжать массовую вакцинацию», - подчеркнул он.

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