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Общество

В Пскове распределили квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в России

3 июля 2021 года, 10:13

В Пскове распределили квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, на состоявшемся заседании межведомственной комиссии при администрации Псковской области было рассмотрено 36 заявок-анкет иностранных граждан и лиц без гражданства о выделении квоты, принятых подразделениями по вопросам миграции 18,19 и 21 мая 2021 года.

При принятии решения о выделении или отказе в выделении квоты комиссия руководствовалась критериями оценки иностранного гражданина, установленными соответствующим постановлением правительства РФ. Комиссией принято решение о выделении 14 квот. В настоящее время остаток квоты, выделенной для Псковской области, составляет - 334.

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