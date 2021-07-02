Выборы, прямая линия с президентом и коронавирус стали темами «Псковского телеграма». Юбилейный, двадцатый, выпуск видеопроекта вышел на сайте Псковского агентства информации.

На этот раз ведущие программы говорили о том, как партии продолжают готовиться к активной фазе предвыборной кампании, куда ведет третья волна коронавируса и какие последствия пожинают регионы от прямой линии с Владимиром Путиным.

Напомним, что видеопроект Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выходит в эфир с января 2021 года. Все выпуски можно посмотреть на Youtube-канале ПАИ, а также в Telegram-канале «Псковские новости».