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Политика / Власть

От коронавируса привились 90% депутатов Псковского областного Собрания

2 июля 2021 года, 17:20

От коронавируса привились 90% аппарата и депутатов Псковского областного Собрания, сообщил «Псковской правде» председатель регионального парламента Александр Котов.

Организованную вакцинацию от ковида в областном Собрании начали сразу после того, как первая вакцина поступила в гражданский оборот, отметил Александр Котов.

«Неоднократно к себе приглашали медиков и делали прививки сотрудникам аппарата и депутатам. Начали вакцинироваться еще в феврале, а сейчас пошел поток тех, кто ранее переболел. Таким образом, сейчас привитых в парламенте 90%», - сообщил председатель Псковского областного Собрания. Он подчеркнул, что вакцинировались все: люди разных возрастов и разных политических убеждений.

На данный момент остались непривитыми только те, кто совсем недавно переболел, и те у кого имеются медицинские противопоказания, подчеркнул Александр Котов.

Таким образом, на сегодняшний день в Псковском областном Собрании выработан коллективный иммунитет, которого удалось добиться такой организованной вакцинацией.

«Но мы все равно тщательно следим, чтобы соблюдались санитарные меры, масочный режим, ограничиваем проведение массовых мероприятий с большим количеством участников, и соответственно со всеми санэпидтребованиями проводим наши заседания парламентских комитетов и сессии областного Собрания», - заявил Александр Котов.

Сам председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, который ранее перенес COVID-19, сделал первый компонент вакцины «Спутник V» 29 июня, второй раз он пойдет на прививку 20 июля.

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