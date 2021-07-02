От коронавируса привились 90% депутатов Псковского областного Собрания

От коронавируса привились 90% аппарата и депутатов Псковского областного Собрания, сообщил «Псковской правде» председатель регионального парламента Александр Котов.

Организованную вакцинацию от ковида в областном Собрании начали сразу после того, как первая вакцина поступила в гражданский оборот, отметил Александр Котов.

«Неоднократно к себе приглашали медиков и делали прививки сотрудникам аппарата и депутатам. Начали вакцинироваться еще в феврале, а сейчас пошел поток тех, кто ранее переболел. Таким образом, сейчас привитых в парламенте 90%», - сообщил председатель Псковского областного Собрания. Он подчеркнул, что вакцинировались все: люди разных возрастов и разных политических убеждений.

На данный момент остались непривитыми только те, кто совсем недавно переболел, и те у кого имеются медицинские противопоказания, подчеркнул Александр Котов.

Таким образом, на сегодняшний день в Псковском областном Собрании выработан коллективный иммунитет, которого удалось добиться такой организованной вакцинацией.

«Но мы все равно тщательно следим, чтобы соблюдались санитарные меры, масочный режим, ограничиваем проведение массовых мероприятий с большим количеством участников, и соответственно со всеми санэпидтребованиями проводим наши заседания парламентских комитетов и сессии областного Собрания», - заявил Александр Котов.

Сам председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, который ранее перенес COVID-19, сделал первый компонент вакцины «Спутник V» 29 июня, второй раз он пойдет на прививку 20 июля.