Пропуском на кинофестиваль в Пскове станет сертификат о прохождении вакцинации

Пропуском на международный фестиваль «Западные ворота» в Пскове станет сертификат о прохождении вакцинации, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам главы региона, время для прохождения вакцинации еще есть. «Времени достаточно. Даже если сегодня прививку сделать, к 21 числу можно полностью пройти вакцинацию и прийти с документом — безопасно для своего здоровья и здоровья окружающих принять участие в этом мероприятии», - сказал он.

Второй международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 22 по 24 июля. Организаторы обещают, что программа кинофестиваля будет мощнее и интереснее, чем в 2019 году. Псковичи и гости города за три дня увидят 50 фильмов.

О том, какие страны привезут в Псков свои фильмы и кого увидят псковичи на красной дорожке, читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>