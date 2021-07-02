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Культура

Пропуском на кинофестиваль в Пскове станет сертификат о прохождении вакцинации

2 июля 2021 года, 16:33

Пропуском на международный фестиваль «Западные ворота» в Пскове станет сертификат о прохождении вакцинации, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам главы региона, время для прохождения вакцинации еще есть. «Времени достаточно. Даже если сегодня прививку сделать, к 21 числу можно полностью пройти вакцинацию и прийти с документом — безопасно для своего здоровья и здоровья окружающих принять участие в этом мероприятии», - сказал он.

Второй международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 22 по 24 июля. Организаторы обещают, что программа кинофестиваля будет мощнее и интереснее, чем в 2019 году. Псковичи и гости города за три дня увидят 50 фильмов.

О том, какие страны привезут в Псков свои фильмы и кого увидят псковичи на красной дорожке, читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>

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Комментарии

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Бабулечка
21:53 02.07.2021

С ума не сходите с этими сертификатами! Местные власти давно отучили псковичей от культурных мероприятий постоянными запретами.

Бабулечка
21:57 02.07.2021

Организаторам мероприятия необходимо поинтересоваться наличием сертификата о вакцинации у Угольникова, Пересильд, у студентов-индусов...

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