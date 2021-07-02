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Общество

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает день рождения

2 июля 2021 года, 15:59

2 июля отмечает день рождения митрополит Псковский и Порховский, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов). Ему исполнилось 63 года. Кроме того, митрополит Псковский и Порховский отмечает 30-летие монашеского пострига.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает день рождения

Фото с сайта Псковской епархии

Сегодня владыка совершил Божественную литургию в Псково-Печерской обители. По окончании богослужения с 63-летием со дня рождения митрополита от имени духовенства епархии поздравил протоиерей Андрей Вахрушев и преподнес митрополиту Тихону крест и панагию. Также, от лица братии обители, иеромонах Прохор (Андрейчук) вручил Владыке архиерейский посох.

Отметим, родился 2 июля 1958 г. в Москве в семье служащих. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, ВГИК), в 2004 году - экстерном Сретенскую духовную семинарию (Москва).

В мая 2018 года назначен епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре. 17 мая того же года возведен патриархом Кириллом (Гундяев) в сан митрополита. 

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