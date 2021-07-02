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Общество / Здоровье

Псковская область получит около 13 млн рублей на проведение углубленной диспансеризации

2 июля 2021 года, 15:25

Псковская область получит около 13 млн рублей на проведение углубленной диспансеризации, переболевших коронавирусом граждан. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По его словам, коронавирус не проходит бесследно, поэтому надо своевременно обследоваться, чтобы по возможности выявить осложнения и начать лечение.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. В рамках первого этапа семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта.

Для тех, кто переболел коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

При необходимости врач может направить пациента на второй этап. Он включает еще три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Всего субъектам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом, будет направлено более 5,8 млрд рублей.

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