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Общество / Экология

Многодетные семьи Псковской области получат средства на борьбу с борщевиком

2 июля 2021 года, 14:44

Многодетные семьи Псковской области получат средства на борьбу с борщевиком. Соответствующее поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал в ходе совещания о мерах борьбы с сорным растением.

Специальная программа будет работать адресно в отношении каждой семьи. Порядок оформления выплаты будет утвержден в ближайшее время.

Алгоритм действий будет следующий: на участке, который семья получила в качестве региональной меры поддержки, летом надо будет провести обработку территории. После обработка обратиться в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору для оформления компенсации, размер которой будет составлять до 90% затраченных средств.

Кроме того, губернатор анонсировал выделение дополнительных средств на борьбу с этим растением. 

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