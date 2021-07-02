Многодетные семьи Псковской области получат средства на борьбу с борщевиком. Соответствующее поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал в ходе совещания о мерах борьбы с сорным растением.

Специальная программа будет работать адресно в отношении каждой семьи. Порядок оформления выплаты будет утвержден в ближайшее время.

Алгоритм действий будет следующий: на участке, который семья получила в качестве региональной меры поддержки, летом надо будет провести обработку территории. После обработка обратиться в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору для оформления компенсации, размер которой будет составлять до 90% затраченных средств.

Кроме того, губернатор анонсировал выделение дополнительных средств на борьбу с этим растением.