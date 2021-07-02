Опубликован рейтинг событий в Псковской области за июнь

Июнь стал месяцем усиленной борьбы со стихиями природы, отмечают авторы рейтинга событий за июнь 2021 года. Тут вам и третья волна коронавируса, которая может подмять под себя все с трудом отвоеванное у пандемии. Тут и более привычная непогода в виде ливней и гроз, обрушившихся на Псковскую область. Ко всему этому можно смело добавить начало торнадо политическое — предвыборная кампания набирает обороты и силу.

В этот раз, по экспертным оценкам, главным событием месяца стало введение обязательной вакцинации в Псковской области для отдельных категорий граждан

«Обязательная вакцинация — это тот вынужденный кнут. Он позволяет не нарушать личную свободу, право на здоровье людей, которые окружают тех, кто по роду своей профессиональной деятельности находится в постоянном контакте с окружающими.

Можно, как угодно относиться к необходимости вакцинации, но то, что на данный момент это единственный возможный способ остановить пандемию - неоспоримый факт», отмечают авторы экспертного рейтинга.