Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Опубликован рейтинг событий в Псковской области за июнь

2 июля 2021 года, 12:52

В пятницу, 2 июля, опубликован очередной рейтинг главных событий месяца глазами экспертов, составляемый Псковским агентством информации.

Опубликован рейтинг событий в Псковской области за июнь

Фото ПАИ
Июнь стал месяцем усиленной борьбы со стихиями природы, отмечают авторы рейтинга событий за июнь 2021 года. Тут вам и третья волна коронавируса, которая может подмять под себя все с трудом отвоеванное у пандемии. Тут и более привычная непогода в виде ливней и гроз, обрушившихся на Псковскую область. Ко всему этому можно смело добавить начало торнадо политическое — предвыборная кампания набирает обороты и силу.

В этот раз, по экспертным оценкам, главным событием месяца стало введение обязательной вакцинации в Псковской области для отдельных категорий граждан

«Обязательная вакцинация — это тот вынужденный кнут. Он позволяет не нарушать личную свободу, право на здоровье людей, которые окружают тех, кто по роду своей профессиональной деятельности находится в постоянном контакте с окружающими.

Можно, как угодно относиться к необходимости вакцинации, но то, что на данный момент это единственный возможный способ остановить пандемию - неоспоримый факт», отмечают авторы экспертного рейтинга.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает день рождения
Псковская область получит около 13 млн рублей на проведение углубленной диспансеризации
Многодетные семьи Псковской области получат средства на борьбу с борщевиком
Каждую неделю в псковских медучреждениях выявляют десятки заболевших коронавирусом
Лжеэлектриков разыскивают в Псковской области
Эксперты ПАИ составили рейтинг главных событий июня
Спустя 15 лет на улицы Великих Лук вышли городские автобусы
В Пскове открылись очередные Калкинские чтения
Врачи рассказали, как пройти вакцинацию от коронавируса с наименьшим дискомфортом

Комментарии

Авторизация
No comments
Из потерпевших в виноватые

Общество
1 июля 16:56

Из потерпевших в виноватые

Полиция ищет тех, кто разукрасил машину псковича за громкую музыку ночью
За вывеской

Общество
29 июня 16:20

За вывеской

Власти и предприниматели Пскова обсудили проблемы внедрения дизайн-кода
Укололся и пошёл

Общество / Здоровье
29 июня 11:18

Укололся и пошёл

Что происходит на мобильных пунктах вакцинации в Пскове?