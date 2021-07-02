Опубликован рейтинг событий в Псковской области за июнь

В пятницу, 2 июля, опубликован очередной рейтинг главных событий месяца глазами экспертов, составляемый Псковским агентством информации.
В пятницу, 2 июля, опубликован очередной рейтинг главных событий месяца глазами экспертов, составляемый Псковским агентством информации.
В этот раз, по экспертным оценкам, главным событием месяца стало введение обязательной вакцинации в Псковской области для отдельных категорий граждан
«Обязательная вакцинация — это тот вынужденный кнут. Он позволяет не нарушать личную свободу, право на здоровье людей, которые окружают тех, кто по роду своей профессиональной деятельности находится в постоянном контакте с окружающими.
Можно, как угодно относиться к необходимости вакцинации, но то, что на данный момент это единственный возможный способ остановить пандемию - неоспоримый факт», отмечают авторы экспертного рейтинга.