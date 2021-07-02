Каждую неделю в псковских медучреждениях выявляют десятки заболевших коронавирусом

Каждую неделю в псковских медучреждениях выявляются десятки заболевших коронавирусом. Как сообщил Псковскому агентству информации главный санитарный врач региона Александр Нестерук, только за прошлую неделю в десяти медучреждениях Псковской области коронавирусом заболели 22 человека.

«Лечебные стационары — наиболее опасные места, где чаще всего регистрируется коронавирусная инфекция, - отметил Нестерук. - Каждую неделю мы выявляем десятки новых случаев в учреждениях».

При этом он отметил, что это нельзя назвать вспышками, это обычная ситуация. Вспышкой коронавируса считается ситуация, когда заболели 5 и более человек в одном учреждении.

Напомним, что на днях у пациентов отделения реанимации Псковского онкодиспансера выявлен COVID-19. Из-за чего пришлось приостановить все плановые операции.