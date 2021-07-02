Лжеэлектриков разыскивают в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестные под видом электриков обокрали 60-летнего жителя деревни Торчилово в Великолукском районе.

Неизвестные представились электриками и поинтересовались, нет ли у хозяина проблем с электричеством после урагана. Затем провели для вида какие-то манипуляции и ушли. После того, как они ушли, мужчина не досчитался 70 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и проводят оперативно-разыскные мероприятия.

По словам очевидцев, лжеэлетрик был с бородой, на вид ему 30-35 лет. Рост его спутницы - около 160 см. Предположительно, воры передвигаются на ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 зеленого цвета. В салоне автомобиля жители деревни видели двух детей в возрасте до пяти лет.

Полицейские не исключают, что эти мнимые электрики могут появиться и в других районах региона.

Всех граждан, которые стали жертвами данных лиц или располагают информацией о них, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.