Спустя 15 лет на улицы Великих Лук вышли городские автобусы большого класса. В четверг, 1 июля, состоялся запуск новых низкопольных МАЗов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Автобусы будут курсировать по самому поулярному маршруту N13 «Райбольница — Льнозавод». Он составляет 22 км и и на его протяжении находится более 20 остановок.

Автобусы будут ходить в утренние часы, когда едет много народа. Вечером и днем по маршруту пустят автобусы малого или среднего класса: низкопольные Газели City либо ПАЗы Вектор Next. Последние оборудованы откидной аппарелью и специальным местом для перевозки маломобильных пассажиров.

Стоимость проезда в автобусе 24 рубля. Оплата пока осуществляется наличными, прорабатывается вопрос безналичной оплаты.

Напомним, новые автобусы поступили в Псковскую область в 2020 году. Было закуплено 249 автобусов. На эти цели было направлено 1,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ.