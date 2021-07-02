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Общество

В Пскове открылись очередные Калкинские чтения

2 июля 2021 года, 11:08

В Пскове открылись очередные Калкинские чтения памяти журналиста, краеведа, исследователя Белого движения Олега Калкина, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Перед началом X Международной научно-исторической конференции «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её участников» была отслужена лития и возложены цветы к памятной доске на доме №11 по ул. Гражданской, где проживал журналист.

Напомним, Олег Калкин родился 3 февраля 1943 года в Томске. После окончания средней школы работал каменщиком на целине, служил в ракетных войсках. Окончил исторический факультет Псковского педагогического института. С 1974 по 1994 гг. жил в Эстонии, работал учителем, редактором в книжном издательстве «Тарека». С начала «перестроечных» событий в Прибалтике возглавлял историко-культурное общество «Славия». С 1994 г. жил в Пскове, работал редактором на областном радио, вёл передачи «Прогулки по Пскову», «День за днём», «По городам и весям», «Служим России». Печатался в коллективных сборниках, в периодических изданиях. Член Союза писателей России. Несколько лет возглавлял Псковское региональное отделение Союза писателей России. Автор книг «Первый день осени», «О чём поёт ветер».

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