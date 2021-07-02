Врачи рассказали, как пройти вакцинацию от коронавируса с наименьшим дискомфортом

Как перенести прививку с наименьшим дискомфортом, в своем сюжете рассказал корреспондент Псковского агентства информации.

В течение трех дней после первого укола иммунитет ослаблен и медики советуют придерживаться простых рекомендаций: воздержаться от физических нагрузок, посещения бани (душ не возбраняется), не следует сидеть на жаре, а также употреблять алкоголь.

Не стоит переживать, если поднялась температура. Не стоит пугаться даже цифры 38 на градуснике.

На 3-4 сутки, уверяют медики, не останется никакой клинической симптоматики. Полноценный иммунитет формируется до 42 дней.