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Общество / Здоровье

Врачи рассказали, как пройти вакцинацию от коронавируса с наименьшим дискомфортом

2 июля 2021 года, 10:47

Как перенести прививку с наименьшим дискомфортом, в своем сюжете рассказал корреспондент Псковского агентства информации.

В течение трех дней после первого укола иммунитет ослаблен и медики советуют придерживаться простых рекомендаций: воздержаться от физических нагрузок, посещения бани (душ не возбраняется), не следует сидеть на жаре, а также употреблять алкоголь.

Не стоит переживать, если поднялась температура. Не стоит пугаться даже цифры 38 на градуснике.

На 3-4 сутки, уверяют медики, не останется никакой клинической симптоматики. Полноценный иммунитет формируется до 42 дней.

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Комментарии

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Бабулечка
11:50 02.07.2021

Врачи не должны советовать уколоться, затем после укола они разводят руками, и не знают чем лечить. В Великобритании от индийского штамма умирают больше привитые, чем неуколотые.

Бабулечка
11:54 02.07.2021

В интернете программа Будильник.Кому не всё равно, смотрите и узнавайте о побочных действиях чудоуколов.

Бабулечка
12:30 02.07.2021

Врач-инфекционист Светлана Герасименко , руководитель частной клиники в Москве и Новосибирске в интернете записала обращение 28 июня 2021 г."Пять причин почему нельзя принудительно вакцинировать".

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