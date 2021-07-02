Строительство спортивных площадок в Дно проконтролировал Александр Котов

Два спортивных объекта возводится в городе Дно – площадка по программе «Газпром – детям» и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) по национальному проекту «Спорт – норма жизни». С ходом реализации ознакомился председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. На объектах он побывал вместе с главой Дновского района Михаил Шауркин, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Из трёх возможных вариантов площадок Газпрома в Дно будет самая большая – с полем для мини-футбола, баскетбольной и волейбольной площадками, беговой дорожкой, прыжковой ямой и зоной воркаута. Срок сдачи установлен на 1 августа, подрядчик надеется, что погода позволит выполнить все вовремя.

Спортивная площадка находится в двух шагах от здания районной администрации, глава муниципалитета Михаил Шауркин наблюдает за строительством с первого дня.

ФОКОТ по национальному проекту возводится в заводском районе Дно, необходимые для стадиона площади удалось подобрать только на окраинной территории. Во дворе пятиэтажек не так давно установили новую детскую площадку, здесь же планируется строительство магазина.

Срок сдачи этого объекта – 31 августа. Подрядчик признался, что небольшие нестыковки с графиком есть, но условия позволяют прибавить темп. Стройкой занимается организация с опытом, стадион в перечне объектов пока первый.

После осмотра строительных объектов Александр Котов и Михаил Шауркин отправились к дновской школе №1, капитально отремонтированной 10 лет назад. Своего стадиона у учебного заведения не было никогда, но есть подходящая площадка рядом и проект, включающий все необходимые элементы. А еще есть предписание прокуратуры о необходимости организации уроков физкультуры на пришкольной территории. Последняя судебная отсрочка истекает в этом году.

Ни в одну из существующих программ по возведению спортивных объектов школа попасть не может из-за ограниченных размеров участка. Решить проблему можно только за областные средства. Александр Котов напомнил Михаилу Шауркину, что верстка бюджета на 2022 год уже началась. «Готовьте свои предложения, будем надеяться, что и этот объект общими усилиями нам удастся сделать», - отметил председатель Собрания депутатов.