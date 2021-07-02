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Общество / Здоровье

Руководители инфекционной больницы в Пскове прошло полный курс вакцинации от коронавируса

2 июля 2021 года, 09:17

Руководители инфекционной больницы в Пскове прошло полный курс вакцинации от коронавируса, об этом сообщается в Instagram учреждения.

Два компонента вакцины сделали главный внештатный пульмонолог Псковской области Анастасия Повторейко, заместитель главного врача по медицинской части, член Общественной палаты Псковской области Самир Аль-Араби, заместитель главного врача по педиатрии, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова, заместитель главного врача по КЭР, ОМР Ульяна Лысова и врач-эпидемиолог Доржу.

Своим примером врачи хотели не только защитить свое здоровье, но и показать пример борьбы с коронавирусом.

Отметим, что за день 1 июля 1 945 жителей Псковской области привились от коронавируса первым компонентом вакцины, еще 586 псковичей вакцинировались вторым компонентом.

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