Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

В Самолве стартовала первая смена молодежного лагеря волонтеров культуры

1 июля 2021 года, 17:33

В деревне Самолва Гдовского района стартовала первая смена молодежного лагеря волонтеров культуры. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в первой смене лагеря принимают не только жители региона, но и представители Калининградской, Астраханской и Волгоградской областей.

Волонтеры будут информировать жителей Самолвы о подготовке территории деревни к праздничным мероприятиям. Также они будут задействованы в работе музея сражения «Ледовое побоище» и открытии мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Также добровольцы будут вести соцсети проекта, займутся созданием и проведением тематических экскурсий.

Первая смена лагеря волонтеров культуры продлится до 13 июля. Всего планируется проведение пяти смен. В общей сложности в них примут участие около 80 человек. Последняя смена придется на время праздничных мероприятий, которые запланированы в деревне Самолва в сентябре в рамках празднования 800-летнего юбилея со дня рождения Александра Невского. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Две библиотеки Псковской области пополнились новыми книгами
На городском пляже в Пскове разрешили купаться
6 600 доз вакцины «Спутник V» доставлено в Псковскую область
Михаил Ведерников признался, что любит советское и военное кино
Одной из площадок фестиваля «Западные ворота» станет Зеленый театр
Игорь Угольников приедет в Псков на кинофестиваль «Западные ворота»
В Псковской области планируется ввести в эксплуатацию 302 тыс кв. метров жилья
Александр Котов: Из-за запретов на реконструкцию «Хилово» может проиграть конкуренцию санаториям из соседних регионов
В Великих Луках продолжают розыск мужчины в камуфлированной куртке

Комментарии

Авторизация
No comments
Пять с плюсом

Культура
23 июня 18:25

Пять с плюсом

В Псков с гастролями приехал Астраханский драматический театр
Крест и любовь

Культура
21 июня 17:00

Крест и любовь

Петербургский художник передал в дар псковскому музею свою коллекцию
Владимир Бумаков: Я делаю историю об этом месте и времени

Культура
9 июня 14:25

Владимир Бумаков: Я делаю историю об этом месте и времени

Фотограф рассказал, почему для съемок предпочитает квадрокоптер самолету и природу человеку