В Самолве стартовала первая смена молодежного лагеря волонтеров культуры

В деревне Самолва Гдовского района стартовала первая смена молодежного лагеря волонтеров культуры. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в первой смене лагеря принимают не только жители региона, но и представители Калининградской, Астраханской и Волгоградской областей.

Волонтеры будут информировать жителей Самолвы о подготовке территории деревни к праздничным мероприятиям. Также они будут задействованы в работе музея сражения «Ледовое побоище» и открытии мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Также добровольцы будут вести соцсети проекта, займутся созданием и проведением тематических экскурсий.

Первая смена лагеря волонтеров культуры продлится до 13 июля. Всего планируется проведение пяти смен. В общей сложности в них примут участие около 80 человек. Последняя смена придется на время праздничных мероприятий, которые запланированы в деревне Самолва в сентябре в рамках празднования 800-летнего юбилея со дня рождения Александра Невского.