Две библиотеки Псковской области пополнились новыми книгами

Книжный фонд двух библиотек Псковской области пополнился новыми книгами. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, новые издания передали библиотекам в рамках реализации национального проекта «Культура».

Библиотека «БиблиоЛюб» в Любятово получил 3,8 тыс книг различных жанров. Для популяризации новых изданий и досугового чтения с 5 июля по 30 августа в библиотеке пройдет интерактивная акция. Посетители смогут поделиться своим мнением о прочитанных книгах. Лучшие отзывы будут представлены на выставке «Эту книгу я возьму с собой…».

В Полонской модельной библиотеке за счет средств нацпроекта обновлен книжный фонд на сумму более чем 1 млн рублей. Кроме того, библиотека приобрела компьютеры с сопутствующей оргтехникой, игровые столы, интерактивные мониторы, проектор. Также для посетителей создана фотозона.