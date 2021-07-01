На городском пляже в Пскове разрешили купаться. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

«По состоянию на 1 июля, вода из реки Великой на городском пляже в Пскове по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиНа», - сообщил Александр Нестерук.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в Великой в Пскове купаться нельзя. По словам главного санитарного врача региона, изменения качества воды может быть связано с погодными условиями, а также стоками, попадающими в реку. «Может кто-то что-то на поля вывозил, и могло попасть в воду. А потом ситуация нормализовалась. Река достаточно длинная. Считается, на самоочищение нужно порядка 50 км. Все, что до острова, даже чуть выше, может повлиять на бактериологическое качество воды», - пояснил Александр Нестерук.