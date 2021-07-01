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Общество

6 600 доз вакцины «Спутник V» доставлено в Псковскую область

1 июля 2021 года, 14:42

 6 600 доз вакцины «Спутник V» доставлено в Псковскую область. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Практически всю ночь ответственные специалисты работали с логистами, и этим утром в Псковскую область было поставлено 6 600 доз вакцины «Спутник V», - рассказал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона отметил, что в прививочные пункты торговых центров Пскова препараты будут поставлены в течение сегодняшнего дня. «Также транспортировочный бокс с вакциной направлен в Великие Луки. Завтра вакцина будет доступна в прививочных пунктах», - сообщил он.

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