6 600 доз вакцины «Спутник V» доставлено в Псковскую область. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Практически всю ночь ответственные специалисты работали с логистами, и этим утром в Псковскую область было поставлено 6 600 доз вакцины «Спутник V», - рассказал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона отметил, что в прививочные пункты торговых центров Пскова препараты будут поставлены в течение сегодняшнего дня. «Также транспортировочный бокс с вакциной направлен в Великие Луки. Завтра вакцина будет доступна в прививочных пунктах», - сообщил он.