Михаил Ведерников признался, что любит советское и военное кино. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 июля, посвященной открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».

«У меня не так много времени смотреть фильмы, – подчеркнул глава региона. – Люблю советское и военное кино. То, что в прокате, стараюсь смотреть, далеко не всё нравится».

Глава региона назвал несколько любимых фильмов. Среди них - «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Утомленные солнцем».