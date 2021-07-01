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Культура

Михаил Ведерников признался, что любит советское и военное кино

1 июля 2021 года, 14:27

Михаил Ведерников признался, что любит советское и военное кино. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 июля, посвященной открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Михаил Ведерников признался, что любит советское и военное кино

«У меня не так много времени смотреть фильмы, – подчеркнул глава региона. – Люблю советское и военное кино. То, что в прокате, стараюсь смотреть, далеко не всё нравится».

Глава региона назвал несколько любимых фильмов. Среди них - «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Утомленные солнцем».

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