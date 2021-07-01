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Культура

Одной из площадок фестиваля «Западные ворота» станет Зеленый театр

1 июля 2021 года, 13:56

Одной из площадок фестиваля «Западные ворота» станет Зеленый театр. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 июля.

Михаил Ведерников напомнил, что идея кинофестиваля «Западные ворота» появилась во время проведения Ганзейских дней. «По окончанию фестиваля было просьб, чтобы сделать этот формат ежегодным. Мы так и планировали, но ситуация в прошлом году лишила нас возможности этот фестиваль провести. Мы научились жить, работать в новых условиях. Поэтому договорились, что в этом году фестиваль обязательно будет. Формат продиктует эпидемиологическая ситуация на конкретный момент, на 22 июля», - пояснил он.

Губернатор отметил, что фестиваль пройдет в нескольких кинотеатрах. И обязательно будет задействована площадка Зеленого театра. «Там 200 посадочных мест. Даже с учетом эпидемиологических требований достаточно большое количество гостей можно принять. Мы сделаем там мероприятие вечером, когда уже будет темно», - сказал он. И добавил, что это будет атмосферно и интересно.

«Абсолютно точно будут онлайн-трансляции», - отметил губернатор. Что касается очного присутствия на мероприятии, глава региона призвал псковичей пройти вакцинацию. «Времени достаточно. Даже если сегодня прививку сделать, к 21 числу можно полностью пройти вакцинацию и прийти с документом — безопасно для своего здоровья и здоровья окружающих принять участие в этом мероприятии». 

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