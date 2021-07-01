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Общество

Игорь Угольников приедет в Псков на кинофестиваль «Западные ворота»

1 июля 2021 года, 13:12

Игорь Угольников приедет в Псков на кинофестиваль «Западные ворота». Об этом сообщил генеральный продюсер международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин

Режиссер Игорь Угольников расскажет о том, как проходили съемки фильма «Учености плоды», который снимали в Пушкинских Горах. Картина уже готова.

По словам Эдуарда Пичугина, это одна из ярчайших работ Сергея Безрукова, которого зрители увидят в несколько ином амплуа.

Картина выйдет на экраны осенью, позже будет подготовлен сериал для федеральных телеканалов.

Отметим, что 22 по 24 июля 2021 года в Пскове пройдет II международный кинофестиваль «Западные ворота». На нём будут представлены фильмы - лидеры национальных кинопрокатов европейских стран. Фестиваль призван способствовать укреплению международных связей, расширению профессиональных и творческих контактов кинематографистов.

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