Игорь Угольников приедет в Псков на кинофестиваль «Западные ворота». Об этом сообщил генеральный продюсер международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин

Режиссер Игорь Угольников расскажет о том, как проходили съемки фильма «Учености плоды», который снимали в Пушкинских Горах. Картина уже готова.

По словам Эдуарда Пичугина, это одна из ярчайших работ Сергея Безрукова, которого зрители увидят в несколько ином амплуа.

Картина выйдет на экраны осенью, позже будет подготовлен сериал для федеральных телеканалов.

Отметим, что 22 по 24 июля 2021 года в Пскове пройдет II международный кинофестиваль «Западные ворота». На нём будут представлены фильмы - лидеры национальных кинопрокатов европейских стран. Фестиваль призван способствовать укреплению международных связей, расширению профессиональных и творческих контактов кинематографистов.