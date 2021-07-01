В этом году в Псковской области планируется ввести в эксплуатацию 302 тыс кв. метров жилья. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросу развития жилищного строительства в регионе.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на обеспечение жильем тех категорий граждан, для которых это предусмотрено действующим законодательством. В первую очередь — детей-сирот. «Системно и в значительно большем объеме они начали получать положенное жилье лишь пару лет назад, когда и на федеральном уровне серьезные меры поддержки были приняты, и на областном уровне были использованы все возможности. Тем не менее очередь у нас большая, в том числе из-за отсутствия на рынке доступных предложений», - отметил губернатор.

О перспективах ввода многоквартирных жилых домов в рамках профильного нацпроекта доложил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он подчеркнул, что в настоящее время на территории региона реализуются семь проектов комплексной застройки, в рамках которых до 2025 года планируется ввести более 400 тыс кв м жилья.

О реализации программы переселения из аварийного жилья, рассчитанной до 2025 года, доложил вице-губернатор Василий Осипов. Он отметил, в ближайшее время планируется объявить конкурсные процедуры на строительство многоквартирных домов в Пскове, Великолукском и Островском районах общей площадью порядка 14 тыс кв м. В Новосокольническом районе два дома предполагается построить силами инвесторов, после чего необходимый объем жилой площади будет выкуплен для переселения граждан.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников предложил застройщикам региона подготовить типовые проекты зданий, которые могли бы быть использованы для решения широкого спектра социальных задач.