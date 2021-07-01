Александр Котов: Из-за запретов на реконструкцию «Хилово» может проиграть конкуренцию санаториям из соседних регионов

В Псковском областном Собрании прошло совещание, инициированное спикером регионального парламента Александром Котовым в ответ на обращение руководства санатория «Хилово». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания, суть проблемы в том, что земельный участок, на котором расположены административные здания и корпуса санатория, находится в границах территории объекта культурного наследия, что существенно ограничивает хозяйственную деятельность и препятствует развитию курорта.

На встречу были приглашены первый заместитель председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Антон Заруцкий, первый заместитель руководителя аппарата областной администрации – начальник правового управления Наталья Волкова, начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина, директор ЛПУ «Санаторий «Хилово» Татьяна Бергер.

Александр Котов предложил общими усилиями «найти решение, которое впишется в рамки действующего федерального и областного законодательства и позволит курорту реализовать идею реконструкции питьевой галереи». Он напомнил, что в 1996 году фрагмент усадебного парка в Хилово площадью 10 гектаров был включён в перечень старинных парков – памятников садово-паркового искусства Псковской области. Охраняемая зона составляет приблизительно четверть от общей территории курорта, но чёткие границы фрагментов исторического парка на сегодня не установлены. По мнению руководства санатория, к объектам культурного наследия парковый ансамбль Хилово был отнесён по формальным признакам – деревья на современной территории парка были посажены в послевоенное время.

«Мы внимательно изучили этот вопрос, - рассказала Татьяна Бергер. – Там было две усадьбы «Хилово-Балавинское» и «Хилово-Корсаково», граница между которыми проходила, где сейчас стоит церковь и наш шестой корпус. В книге 1932 года издания содержится описание, что на усадебной территории были сады – про парки слова нигде нет. В 1944 году, когда там располагался госпиталь немецких военнослужащих, сады были вырублены, а все строения сожжены. Новый парк был посажен уже после войны садовником Горшковым, который работал в лечебнице». По словам директора санатория, реликтовых деревьев в возрасте 150-200 лет в Хилово нет, и это, по её мнению, может являться основанием для изменения охранного статуса парковой территории.

По словам Александра Котова, путь исключения земельного участка из перечня объектов культурного наследия законодательно возможен, но очень затратный и долгий. Поэтому спикер обратился к руководителю профильного органа исполнительной власти с просьбой предложить другой вариант решения проблемы. Депутат добавил, что из-за действующих запретов на реконструкцию зданий и благоустройство территории псковский курорт может проиграть конкуренцию аналогичным санаториям из соседних регионов.

По мнению председателя Собрания, чтобы выйти из ситуации, необходимо заказать у специалистов новую экспертизу для определения современной границы территории, которую необходимо взять под охрану. «Может там найдётся пять или десять исторических деревьев, вот их и будем охранять. Нужно же подойти к этому со здравым смыслом и по-человечески. Исключаем из охраняемой территории санаторные корпуса, освобождаем людей от ненужной обузы, и они продолжают развивать курорт, люди едут к нам лечиться – всем только хорошо», - подытожил Александр Котов.

Спикер регионального парламента пообещал в ближайшие дни лично посетить Хилово, а затем обсудить ситуацию с губернатором.