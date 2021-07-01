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Происшествия

В Великих Луках продолжают розыск мужчины в камуфлированной куртке

1 июля 2021 года, 10:39

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск пропавшего без вести Владимира Уткина, 1953 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках продолжают розыск мужчины в камуфлированной куртке

Фото пресс-службы УМВД

Мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса, покинул место жительства и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В.П.Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

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