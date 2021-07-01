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Общество

Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область

1 июля 2021 года, 09:46

Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, запасы препарата практически закончились в торговых центрах. Поэтому он попросил 1 июля воздержаться от вакцинации там. «Новую партию препарата мы ожидаем на днях, и, скорее всего, в ТЦ вакцина будет в субботу», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также уточнил, что в поликлиниках вакцина есть.

Всего в Псковской области использован 91% поступившей вакцины от коронавируса. Первый компонент прививки сделали 81 478 жителей региона, двумя компонентами вакцины от коронавируса привился 62 091 человек.

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