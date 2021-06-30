Андрей Тарасов: Когда мне сказали, что на связи будет Путин, я был на работе

«Когда мне позвонили и сказали, что на связи будет Путин, я был на работе», - рассказал руководитель псковской управляющей компании Андрей Тарасов, который сегодня в прямом эфире поговорил с Владимиром Путиным, передает Псковское агентство информации.

По словам Андрея Тарасова, он отослал ролик, а во время «Прямой линии» ему позвонили и сообщили о желании президента обсудить тему. «Было очень волнительно», - признался он.

Андрей Тарасов также рассказал, что для звонка его попросили скачать приложение. В это время он как раз был у домов, снятых в ролике. «Там и стал ждать звонка. Я продумывал речь, но, честно говоря, во время звонка всё забыл. Но всё равно говорил всё то, что хотел сказать. Не по бумажке. Помнил, на чём акцентировать», - сказал он. И добавил, что «прямая линия – это такая вещь, что не дадут вволю разгуляться». «Да и этические рамки ведь тоже нужно соблюдать, много людей звонят, все хотят обратиться к президенту со своими проблемами», – отметил руководитель псковской управляющей компании.