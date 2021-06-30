Объявлен очередной набор в псковскую школу межэтнической журналистики

Занятия школ межэтнической журналистики будут проходить одновременно по единой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Махачкале, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Салехарде, Саранске, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Уде, Чебоксарах, Черкесске, Хабаровске и Элисте.

Школы межэтнической журналистики, которые организуют Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики, откроются в этом году в 27 городах России, в том числе, в Пскове.

Псковская школа межэтнической журналистики откроется в сентябре при ПсковГУ. Куратором школы станет руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, победитель всероссийских и международных журналистских конкурсов Ольга Миронович.

В декабре 2020 года портал «Кавказский узел» присудил псковской журналистке Ольге Миронович третье место в конкурсе имени погибшего дагестанского журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева за статью «Белое солнце ногайской пустыни». Первое место в этом конкурсе занял Юрий Дудь с фильмом о Беслане.

Обучение в школах межэтнической журналистики рассчитано на 2.5 месяца. За это время начинающие журналисты и блогеры из разных регионов России познакомятся с этнокультурным многообразием РФ, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, посетят национальные мероприятия и познакомятся с руководителями местных национальных общественных организаций. Также у них будет возможность опубликовать свои материалы на страницах региональных и федеральных СМИ. Во время занятий школы пройдут видеоконференции со слушателями из других регионов, будут реализованы совместные исследовательские проекты.

По окончании обучения выпускники школы получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в ноябре-декабре в Москве, а также в этноэкспедиции в один из регионов РФ.

Ученики псковской Школы межэтнической журналистики два раза подряд, в 2019 и 2020 годах, становились победителями Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец». А выпускники псковской Школы межэтнической журналистики прошлых лет (Елизавета Славятинская, Иван Журавков, Ксения Журавкова, Светлана Пикалёва и другие) известны в региональных и межрегиональных СМИ.